Skoda показала новый логотип

Skoda представила новый логотип, сообщается в YouTube-канале автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Как уверяют чехи, "бренд Skoda никогда не видел настолько больших изменений в своей идентичности за последние 30 лет".

"Наш новый фирменный стиль подчеркивает наш современный и самобытный дизайн и наглядно демонстрирует наш подход, в первую очередь цифровой. Я уверен, что нашим клиентам это понравится!" - заявил Мартин Ян, член совета директоров Skoda, отвечающий за продажи и маркетинг.

Правда, революционных изменений с логотипом все же не произошло. Фирменным знаком марки по-прежнему будет стилизованная стрела (или голова индейца), которая впервые появилась на чешских машинах в 1926 году.

Но при этом надпись Skoda на машине будет выполнена новым шрифтом: внимание на себя обращают "обрезанные" буквы S и A.