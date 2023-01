В Сети появились новые и довольно интересные подробности о перспективных флагманских телефонах Huawei серии P60. В частности, сразу два инсайдера сообщили о том, что в серии будет модель P60 Ultra, которая соберет в себе все передовые технологии компании. Все, за исключением 5G: эта технология по-прежнему будет реализовываться при помощи стороннего аксессуара - чехла с интегрированным baseband-процессором, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Первым о Huawei P60 Ultra рассказал в соцсети Weibo информатор под ником The director of the factory is classmate Guan. Он также сообщил, что премьера новой линейки состоится в марте текущего года, но конкретную дату не указал. А инсайдер, известный в Twitter под ником Rodent950, привел скриншот с обозначением модели. Таким образом, ожидается, что в серии будет в общей сложности четыре модели: P60E, P60, P60 Pro и P60 Ultra.

Rodent950 также опубликовал новое изображение P60, полученное от производителя чехлов. Оно соответствует ранее опубликованным в Сети изображениям и рендерам телефона.

О характеристиках телефонов Huawei P60 пока подробностей особо нет. Ожидается, что они получат топовую SoC Qualcomm (Snapdragon 8 Plus Gen 1 или Snapdragon 8 Gen 2 - в зависимости от версии), поддержку спутниковой связи и датчики Sony IMX789, IMX858 и IMX351 в составе основной камеры.

The director of the factory is classmate Guan специализируется на утечках о смартфонах Huawei и Honor. Весной он правильно предсказал появление Magic OS for Windows в ноутбуках Honor, а также примерно за месяц до премьеры Mate 50 сообщил, что в устройствах будут использоваться SoC Qualcomm Snapdragon серии 8.