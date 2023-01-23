В Беларуси показали свои беспилотники

В Беларуси на выставке научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" Минский тракторный завод представил два новых беспилотника - тракторы Belarus 3523i и КФУ-МТЗ-112, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Первый разрабатывался в сотрудничестве с Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси, а вот в создании второго участие принимали Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского Федерального Университета и ООО "ТПК МТЗ-Татарстан".

Представляя тракторы на выставке, главный конструктор ОАО "МТЗ" Николай Зезетко сообщил, что завод продолжит развивать направление беспилотных машин. "Сейчас наука создает для трактора технический интеллект. Электронная система управления позволит максимально эффективно использовать его для выполнения сельскохозяйственных работ в любое время суток. Кроме того, один оператор сможет сразу управлять парком автономной техники", - сказал он.

Судя по габаритам, КФУ-МТЗ-112 создан для относительно небольших участков или наделов. Автономность его составляет 8 часов (в движение он приводится электромотором), а максимальная скорость составляет 15 км/ч. Управлять им можно в четырех режимах: ручном, дистанционном, стратегическом и тактическом режимах. Стратегический предполагает указание конкретного маршрута, по которому будет двигаться трактор, а в тактическом просто задается цель - точка, до которой нужно доехать, а маршрут беспилотник уже выбирает сам.