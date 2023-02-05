Выпущена уникальная сборка Windows 11

Сторонняя компания NTDEV представила модификацию Windows 11 под названием Tiny11. Это облегчённая версия Windows 11 Pro 22H2, из которой убрали всё лишнее, в том числе браузер Microsoft Edge. При этом в ней оставили калькулятор, блокнот, Paint, терминал, Microsoft Store и функции для людей с ограниченными возможностями, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Главная особенность сборки - сниженные системные требования. Если обычная Windows 11 Pro 22H2требует 4 ГБ оперативной памяти и не менее 24 ГБ места на диске (официальные требования говорят о 64 ГБ), то облегчённая версия - 2 ГБ и 8 ГБ соответственно. То есть она будет нормально работать даже на сравнительно слабых ПК и ноутбуках.

При этом разработчики модификации заявили, что это не взломанная версия, для активации нужно купить лицензионный ключ у Microsoft или официальных партнёров. Скачать сборку можно здесь.

В корпорации Microsoft пока что никак не отреагировали на подобные эксперименты, так что неясно, будут ли там запрещать такие модификации.