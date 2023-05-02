Компания Razer представила солнцезащитные очки для геймеров

Компания Razer и производитель очков Retrosuperfuture представили солнцезащитные очки нового поколения для геймеров. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

Очки получили массивные оправы из ацетата, который, как заявляется, превосходит пластик по части прочности, легкости, долговечности и экологичности. Очки оснащены фотохромными линзами, которые адаптируются к разным условиям освещения. Также они защищают глаза от синего света, который вредит зрению при длительном использовании компьютера или игровой консоли.

Каждая пара очков имеет свой уникальный номер - всего будет выпущено 370 штук. В продажу новые солнцезащитные очки для геймеров поступят 5 мая по цене $240.