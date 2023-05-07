Названы смартфоны, которые проще всего ремонтируются

Специализирующаяся на ремонте смартфонов компания ElectronicHub (EH) выпустила большой отчет, в котором перечислила модели смартфонов нескольких последних лет, которые отремонтировать проще и сложнее остальных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оценку ремонтопригодности смартфонам специалисты EH давали исходя из того, как много времени в среднем требуется на разборку и исправление разных проблем в устройствах. Так, самым доступным для ремонта смартфоном оказался Moto G7 от 2019 года. На его ремонт в 50% случаев уходит в среднем 25 минут. На втором месте расположилась модель Samsung Galaxy A40 (2019 г.), которая в 42,9% случаев восстанавливается за 32,6 минуты. Тройку лидеров замкнул еще один смартфон Samsung - Galaxy S22 (2022), на разборку и ремонт которого в 33,3% случаев уходит 48,1 минуты.

В топ-10 также вошли iPhone 11 Pro Max (63,2 минуты в 30% случаев), iPhone 12 (67,8 минуты) в 25% случаев, Poco M3 (35,6 минут в 20% случаев), OnePlus Nord 2 (44,1 минуты в 20% случаев), iPhone 14 (47,7 минут в 20% случаев), Poco F3 (51,2 минуты в 20% случаев), iPhone 12 (72,2 минуты в 20% случаев).

Параллельно с этим самым сложным в ремонте девайсом оказался смартфон Google Pixel 7 (2022 г.), на ремонт которого во всех случаях уходит более 60 минут. Вторую строчку в рейтинге антирекордсменов занял Samsung Galaxy Note 10 (2019 г.) c результатом 58,4 минуты во всех случаях. Тройку замкнул iPhone SE 3-го поколения - 55,6 минуты в 100% случаев.

В десятку худших также вошли Redmi Note 7 (53,8 минуты), Xiaomi Mi 9 (53,6 минуты), Huawei P30 Pro (53 минуты), Redmi Note 11 Pro (45,4 минуты), Google Pixel 3a XL (45 минут), Samsung Galaxy A72 (43,5 минуты), а также Samsung Galaxy A53 (40,5 минуты).

В заключение специалисты EH отметили, что в среднем легче всего самостоятельному ремонту поддаются смартфоны Apple и Asus. При этом устройства бренда Sony эксперты рекомендуют разбирать самостоятельно меньше всего.