Врач назвал ухудшающие сон продукты

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал продукты, которые ухудшают качество сна. Он посоветовал воздержаться от употребления вечером красного мяса и орехов, а также курения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Процесс пищеварения оказывает сильное влияние на качество сна, поэтому нежелательно ужинать перед самым сном. Оптимально сделать это за 2-3 часа", - заявил эксперт.

Врач отметил, что лучше не есть перед сном тяжелую пищу, которую сложно переваривать, в том числе жирное, копченое, острое, соленья, пряное, фаст-фуд, красное мясо, грибы и орехи. Также, по его словам, негативное влияние на сон оказывают алкоголь, кофе, а также курение.

Тяжельников порекомендовал употреблять продукты, которые не содержат большое количество жиров и специй, например, нежирное мясо, рыбу, творог, яйца, овощи и зелень.