Ученые рассказали, кому грозит забытая болезнь моряков

Мужчина среднего возраста обратился с жалобами на болезненные красно-коричневые точки на ногах. Также у него была кровь в моче и анемия. Его проверили на воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также на внутреннее кровотечение. Сыпь продолжала распространяться. Позже пациент признался, что ему не хватает денег и он почти не покупал фрукты и овощи, а часто вообще пропускал приемы пищи. Из-за недостатка денег он также перестал принимать пищевые добавки, назначенные после операции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализы крови для оценки его питания показали, что у него почти не было витамина C в крови. После приема витаминов болезненная сыпь и другие симптомы исчезли.

Цинга может возникнуть всего через месяц после ежедневного потребления менее 10 мг витамина C. Хотя болезнь легко лечится, ее трудно распознать из-за редкости. Цингу легко спутать, например, с васкулитом. Однако без лечения цинга может привести к опасному для жизни кровотечению.

Описанный врачами случай подчеркивает важность наблюдения за пациентами с факторами риска цинги. Они включают алкоголизм, курение, расстройства пищевого поведения, низкий доход, ожирение, диализ и лекарства, которые мешают поглощению витамина С (стероиды и подавляющие выработку желудочного сока).