Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Центр раннего вмешательства «Здоровое будущее детей»

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева посетила Центр раннего вмешательства "Здоровое будущее детей" (USG).

Как сообщает Day.Az, об этом Лейла Алиева написала на своей странице в Instagram.