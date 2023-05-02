https://news.day.az/officialchronicle/1560613.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Центр раннего вмешательства «Здоровое будущее детей» - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Центр раннего вмешательства «Здоровое будущее детей» - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева посетила Центр раннего вмешательства "Здоровое будущее детей" (USG).
Как сообщает Day.Az, об этом Лейла Алиева написала на своей странице в Instagram.
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