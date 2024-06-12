https://news.day.az/officialchronicle/1667646.html В Азербайджане создан Гаджигабульский промышленный парк - Указ
В Азербайджане создан Гаджигабульский промышленный парк - Указ
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о создании Гаджигабульского промышленного парка и внесении изменений в распоряжение "О создании Гаджигабульского промышленного квартала".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в Гаджигабульском районе на базе Гаджигабульского промышленного квартала создан Гаджигабульский промышленный парк.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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