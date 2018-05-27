В Тунчбилек состоялось открытие парка Азербайджан и памятника жертвам Ходжалы - ФОТО

В городе Тунчбилек провинции Кютахья состоялось торжественное открытие парка Азербайджана (Tunçbilek Azerbaycan Parkı) и памятника жертвам Ходжалы, сообщили Trend из Турции, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, различных организаций региона, СМИ. На открытии мероприятия председатель муниципалитета города Тунчбилек Агах Ашкын подчеркнул, что братские отношения Турции и Азербайджана успешно развиваются во всех сферах, имеют глубокие культурные, религиозные и исторические корни, способствуют процветанию народов двух стран. Было отмечено, что турецкий народ всецело поддерживает азербайджанский в борьбе за освобождение Карабаха от армянских оккупантов, а Ходжалинская трагедия является одной из самых кровавых в истории человечества.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганира Пашаева подчеркнула, что единство, братство, дружба Турции и Азербайджана являются прочными и имеют большое будущее. Мы всегда вместе во всех сферах - на международной арене, в области культуры, образования, искусства, гуманитарной сфере. С большим воодушевлением было рассказано о героизме тюркских народов Азербайджана и Турции и почтена память шехидов, павших во имя свободы и независимости.

Ганире Пашаевой был вручен почетный диплом за большой вклад в развитие братских отношений между Турцией и Азербайджаном. Гостям была также представлена выставка, концертная программа, дан ифтар в честь священного мусульманского месяца Рамазан.