От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан официальный обед в честь Президента и Первой леди Болгарии

8 мая от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный обед в честь Президента Республики Болгария Румена Радева и Первой леди Десиславы Радевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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