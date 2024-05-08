https://news.day.az/officialchronicle/1658701.html От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан официальный обед в честь Президента и Первой леди Болгарии
От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан официальный обед в честь Президента и Первой леди Болгарии
8 мая от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный обед в честь Президента Республики Болгария Румена Радева и Первой леди Десиславы Радевой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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