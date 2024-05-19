Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы

Будущее развитие ирано-азербайджанских связей также очень позитивно.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

"Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы. Никто не может встать между нами. Эти усилия тщетны, и сегодняшней церемонией мы еще раз доказываем это", - подчеркнул глава государства.