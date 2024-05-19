https://news.day.az/officialchronicle/1661313.html Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Будущее развитие ирано-азербайджанских связей также очень позитивно.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.
"Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы. Никто не может встать между нами. Эти усилия тщетны, и сегодняшней церемонией мы еще раз доказываем это", - подчеркнул глава государства.
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