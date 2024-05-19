Минобороны ФРГ запросило 3,8 млрд евро на помощь Украине

Министерство обороны Германии просит у правительства страны 3,8 миллиарда евро для помощи Украине. Об этом говорится в материале немецкого издания Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Министерство обороны бьет тревогу в правительстве: по информации Bild, ведомство министра обороны Бориса Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года", - следует из материала.

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