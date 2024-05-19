Министерство обороны представило еженедельный обзор

Министерство обороны Азербайджанской Республики подготовило видеоролик на основе информации, опубликованной на прошлой неделе.

Day.Az представляет этот видеоролик со ссылкой на пресс-службу министерства.

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