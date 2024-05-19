В Германии рассказали об уязвимости ракет ATACMS

Глушение GPS-сигнала делает ракеты ATACMS неэффективными против российских сил. Об этом заявил ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью для Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Проблема в том, что ракеты используют GPS-наведение. У русских есть очень эффективные средства подавления сигналов", - подчеркнул Грессель.

В этих условиях единственным способ наносить эффективные удары в тыл РФ он назвал использование кассетных боеприпасов и выход стран ЕС из Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей их применение. Россия, США и Китай ее не подписали.

Кассетные боеприпасы - боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения.

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