США предрекли теракты из-за неконтролируемой миграции

Генерал ВВС США в отставке Блейн Холт заявил, что неконтролируемый поток мигрантов при бездействии официального Вашингтона приведет к проникновению в страну террористов. Такую точку зрения он высказал в эфире телеканала Newsmax, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов - это всего лишь верхушка айсберга. Это отличное прикрытие для того, что, очевидно, грядет", - заявил Холт.

По его словам, из-за неконтролируемой миграции в Соединенные Штаты иностранные войны переносятся на территорию страны.

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