В Азербайджане установлены штрафы за несоблюдение правил поведения при введении режима чрезвычайной среды социального характера

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Кабинет министров в двухмесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 517-3 Кодекса об административных правонарушениях, решить другие вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики от 29 марта 2024 года № 1116-VIQD "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях".

Кроме того, глава государства подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно документу, будут введены новые штрафы за несоблюдение правил поведения при введении режима чрезвычайной среды социального характера.

Согласно закону, за несоблюдение правил поведения при введении режима чрезвычайной среды социального характера физические лица будут оштрафованы в размере от ста до двухсот манатов, должностные лица - от трехсот до шестисот манатов, либо по обстоятельствам дела, с учетом личности совершившего проступок, будет применен административный арест на срок до одного месяца, юридические лица будут оштрафованы на сумму от тысячи манатов до тысячи пятисот манатов.