Названы сроки проведения заседания межправкомиссии Азербайджана и Болгарии

В июле планируется проведение очередного заседания азербайджано-болгарской межправительственной комиссии.

Об этом на встрече компаний двух стран в Баку сообщил и.о. министра энергетики Болгарии Владимир Малинов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в ходе предстоящего заседания будут обсуждены договоренности, достигнутые между бизнес-кругами двух стран в Баку, и перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Отношения между Азербайджаном и Болгарией активно развиваются в различных сферах, и открытие в июне авиасообщения между Баку и Софией имеет большое значение для укрепления этого сотрудничества", - отметил Малинов.

По его словам, наиболее активно развивается энергетическое сотрудничество, но есть много возможностей для взаимодействия компаний из других секторов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!