В Баку затопило дома после сильных дождей

Вследствие сильных дождей затопило дома в поселке Биляджары Бинагадинского района Баку, передает Day.Az.

Отмечается, что жилые объекты пришли в непригодное состояние.

По словам граждан, большинство жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Подробнее - в сюжете İTV Xəbər:

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!