https://news.day.az/society/1658615.html В Баку затопило дома после сильных дождей - ВИДЕО
В Баку затопило дома после сильных дождей - ВИДЕО
Вследствие сильных дождей затопило дома в поселке Биляджары Бинагадинского района Баку, передает Day.Az.
Отмечается, что жилые объекты пришли в непригодное состояние.
По словам граждан, большинство жителей вынуждены были покинуть свои дома.
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