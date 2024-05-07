Прокурор запросил наказания для лиц, обвиняемых по "Тертерскому делу"

Сегодня в Сумгайытском судебном комплексе состоялось судебное заседание по уголовному делу Руслана Микаилова, Санана Машыева, Джабира Гахраманова и Эльчина Алиева, обвиняемых по "Тертерскому делу".

Как сообщает во вторник Day.Az, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева было объявлено о завершении судебного следствия.

Прокурор запросил у суда приговорить Руслана Микаилова и Санана Машыева к 9 годам 10 месяцам, Джабира Гахраманова к 8 годам 5 месяцам, а Эльчина Алиева к 7 годам 8 месяцам лишения свободы.

Один из потерпевших выразил протест выступления прокурора.

Процесс будет продолжен 14 мая.

Отметим, что в декабре 2021 года в Генеральной прокуратуре Азербайджана были приняты решения о возобновлении производства по уголовным делам, связанным с "Тертерским делом". В ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в пытках отдельных военнослужащих, их незаконном лишении свободы и превышении должностных полномочий, а десятки лиц привлечены к уголовной ответственности.

Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы, повлекшее смерть), 293.2 (пытки, совершенные должностным лицом государственного органа), 329 (насильственные действия в отношении подчиненного военнослужащего), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление группой лиц должностными полномочиями или нарушение группой лиц должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 128 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и др. статьям УК АР.

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