США выведут войска из Нигера

Соединенным Штатам придется вывести все свои войск из Нигера, подтвердил министр обороны США Ллойд Остин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер", - сказал глава Пентагона, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

При этом Остин охарактеризовал Африку и Сахель как регион "растущей важности".

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