https://news.day.az/world/1658804.html США выведут войска из Нигера
США выведут войска из Нигера
Соединенным Штатам придется вывести все свои войск из Нигера, подтвердил министр обороны США Ллойд Остин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер", - сказал глава Пентагона, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
При этом Остин охарактеризовал Африку и Сахель как регион "растущей важности".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре