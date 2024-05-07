Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана

На кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает во вторник Погранслужба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

По информации пограничников, около 12:20 (10:20 по бакинскому времени) недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана, выпасавших скот на кыргызской территории в 250-300 метрах от линии государственной границы.

"Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Один из чабанов совершил два-три выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызстана произвели предупредительные выстрелы в воздух.

По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана был ранен в ногу. При каких обстоятельствах получено ранение неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию, отметили в ГКНБ.

Среди пограничников Кыргызстана пострадавших нет.

В ближайшее время ожидается встреча пограничных представителей сторон.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке характеризуется как стабильная.

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