Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана
На кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает во вторник Погранслужба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.
По информации пограничников, около 12:20 (10:20 по бакинскому времени) недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана, выпасавших скот на кыргызской территории в 250-300 метрах от линии государственной границы.
"Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Один из чабанов совершил два-три выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызстана произвели предупредительные выстрелы в воздух.
По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана был ранен в ногу. При каких обстоятельствах получено ранение неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию, отметили в ГКНБ.
Среди пограничников Кыргызстана пострадавших нет.
В ближайшее время ожидается встреча пограничных представителей сторон.
Обстановка на кыргызско-таджикском участке характеризуется как стабильная.
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