https://news.day.az/politics/1658810.html Решимость, воля и дружба глав Турции и Азербайджана играют решающую роль в поощрении сотрудничества стран - Джевдет Йылмаз
Решимость, воля и дружба глав Турции и Азербайджана играют решающую роль в поощрении сотрудничества стран - Джевдет Йылмаз
Решимость, воля и дружба Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Азербайджана Ильхама Алиева играют решающую роль в поощрении сотрудничества двух братских стран по всем направлениям.
Об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на совместной с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым пресс-конференции в Анкаре 8 мая, сообщает Day.Az.
Джевдет Йылмаз отметил, что по итогам предыдущего заседания межправительственной комиссии, из 86 запланированных сторонами вопросов 64 были успешно реализованы.
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