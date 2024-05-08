https://news.day.az/society/1658690.html В Исмаиллы проходит церемония прощания с шехидом, пропавшим без вести во время I Карабахской войны - ФОТО - ВИДЕО
В Исмаиллы проходит церемония прощания с шехидом, пропавшим без вести во время I Карабахской войны - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня проходит церемония прощания с шехидом Аязом Агаевым, который пропал без вести во время Первой Карабахской войны и чьи останки были обнаружены спустя 30 лет.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, церемония прощания с шехидом проходит в его доме в селе Гаджигатамли Исмаиллинского района.
Останки шехида Аяза Агаева будут захоронены на кладбище села Гаджигатамли Исмаиллинского района, рядом с могилой его отца.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре