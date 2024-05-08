Али Асадов встретился с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом - ФОТО
8 мая в Анкаре состоялась встреча один на один между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.
Как сообщили в среду Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, особое внимание было уделено усилиям Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана по всестороннему развитию азербайджано-турецкого стратегического партнерства и союзничества.
Было доведено до внимания значение 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и совместного бизнес-форума, который состоится в Анкаре.
Выражена уверенность в том, что официальный визит А.Асадова будет способствовать дальнейшему расширению азербайджано-турецких отношений.
На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных сферах.
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