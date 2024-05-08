В Баку состоялась церемония подписания азербайджано-болгарских документов

8 мая с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Болгария Румена Радева состоялась церемония подписания азербайджано-болгарских документов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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