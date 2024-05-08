https://news.day.az/officialchronicle/1658636.html В Баку состоялась церемония подписания азербайджано-болгарских документов - ФОТО
В Баку состоялась церемония подписания азербайджано-болгарских документов - ФОТО
8 мая с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Болгария Румена Радева состоялась церемония подписания азербайджано-болгарских документов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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