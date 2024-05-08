https://news.day.az/politics/1658733.html Румен Радев посетил могилу Великого лидера Гейдара Алиева
Румен Радев посетил могилу Великого лидера Гейдара Алиева
Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Болгария Румен Радев 8 мая почтил на Аллее почетного захоронения память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы к ее могиле.
Высокий гость также возложил цветы к могилам видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре