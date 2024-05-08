Китай резко поднял тарифы на поставки товаров в Россию и Беларусь

Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Беларусь, а также ставки морских фрахтов. Об этом сообщает логистический портал Infotrans Media Belarus, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации рост цен объясняется уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также пробками, возникшими на границах. В зависимости от станции назначения на 500-800 долларов выросли цены на железнодорожные поставки, а плата за перевозку морским путем поднялась на 800-1500 долларов в зависимости от порта отправления.

Отмечается, что свободных мест на судах, следующих из Китая, уже нет. Морские линии предлагают свободные места только на конец мая и начало июня.

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