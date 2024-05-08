Си Цзиньпин призвал Венгрию сообща бороться с глобальными вызовами

Китай и Венгрия должны более тесно координировать усилия для решения важных международных проблем и противодействия глобальным вызовам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Нашим странам необходимо укреплять связи по международным вопросам, объединить усилия для противодействия глобальным вызовам, - говорится в статье китайского лидера, опубликованной в газете Magyar Nemzet. - Важно, чтобы мы сохраняли приверженность солидарности и сотрудничеству, отстаивали общие ценности человечества - мир, развитие, справедливость, правосудие, демократию и свободу, а также придерживались истинно многостороннего подхода".

Си Цзиньпин отметил, что в мире происходят беспрецедентные изменения, в связи с чем возникают крупные проблемы. "Мы должны выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир, за инклюзивную экономическую глобализацию, приносящую всеобщую пользу, постоянно стремиться к построению человеческого сообщества с общим будущим, вкладывать больше позитивной энергии для сохранения мира во всем мире и оказания содействия общему развитию", - уточнил он.

Как подчеркнул председатель КНР, международное сообщество должно сообща принимать меры для решения важных глобальных вопросов. Он обратил особое внимание на то, что Китай и Венгрия "имеют схожие взгляды и позиции, касающиеся международных и региональных ситуаций".

"На новом пути в новую эру Китай надеется на тесное сотрудничество с нашими венгерскими друзьями, чтобы мы могли вписать новые страницы в историю [китайско-венгерской] дружбы, открыть новую главу в сотрудничестве, стремясь к лучшему будущему для двух народов", - подытожил председатель КНР.

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