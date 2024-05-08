Си Цзиньпин унизил и высмеял Макрона

Председатель КНР Си Цзиньпин игнорировал президента Франции Эмманюэля Макрона во время трехсторонней встречи в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, передает Day.Az.

"Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он показал свою покорность, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель КНР определил настоящего босса, больше разговаривая с ней, тем самым игнорируя Макрона", - написал французский политик на своей странице в Х (ранее Twitter).

Филиппо также подчеркнул, что дух подчинения вредит национальным интересам Франции, а членство в ЕС ее ослабляет.

Си Цзиньпин находился во Франции 5-7 мая. Поездка председателя была приурочена к 60-летию с момента установления дипломатических отношений между КНР и Францией. Си Цзиньпин посещал Францию в 2014 и 2019 годах по случаю 50-летней и 55-летней годовщин установления дипломатических отношений между странами. Си Цзиньпин и Макрон встречались в ходе визита президента Франции в Китай в апреле 2023 года. Тогда французский лидер посетил Пекин и город Гуанчжоу на юге КНР.

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