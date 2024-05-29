Германия поддерживает Азербайджан в усилиях по восстановлению.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

"Сегодня в Барде я стал свидетелем огромного труда Международного общества "Красный полумесяц", которое поддерживает людей в Карабахе. Жить вблизи бывшей линии соприкосновения было непросто для многих людей; риск мин по-прежнему представляет опасность на многих территориях. Германия поддерживает Азербайджан в его усилиях по восстановлению", - говорится в публикации посла.

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