Татоян льет слезы по армянскому каталикосу

Автор: Байрам Эльшадов

Бывший "защитник" прав человека Армении Арман Татоян, которого выбросили на свалку политической жизни страны, снова получил повод появиться в медиа-пространстве. В этот раз он решил "тряхнуть стариной" и снова защитить нуждающегося. Правда, в этот раз он защитил не всех армян сразу, а лишь одного - своего друга каталикоса Гарегина II.

Силы правопорядка не пустили священнослужителя на территорию одного из мемориальных комплексов, так как у каталикоса не было на это необходимого разрешения. Тот, конечно, сразу обиделся и поднял шумиху в прессе. На что сразу отозвался его старый друг, который обвинил правительство в нарушении всех прав человека.

Татоян имеет свои причины, чтобы защищать каталикоса. Во-первых, он получил к своей должности приставку "экс" по воле правительства, которое избавилось от него, не в последнюю очередь из-за непомерно возросших амбиций. Во-вторых, Татоян разбушевался потому, что прекрасно помнит совместные поездки с Гарегиным II по Европе и США.

В такой ситуации грех не поддержать старого друга и товарища, тем более армянское правительство стало для них общим врагом. Вот такая вот выгодная дружба сложилась у Татояна с каталикосом.

А может дело не только в дружбе. Возможно, таким образом Татоян отрабатывает свои долги, которые насобирал во время совместных поездок. Или же надеется, что политическая авантюра священнослужителей завершится удачно и он сможет "пробить" себе место под солнцем в новой конфигурации власти.

Какие бы мотивы не двигали Татояном, зрелище это весьма жалкое. Но, с другой стороны, это прекрасно иллюстрирует образ мышления армянских политиков. Судя по всему, на большее они и не способны.