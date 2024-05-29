Сотрудничество между Tavini Huiraatira и Бакинской инициативной группой внесет важный вклад в процесс деколонизации - Аббас Аббасов
Сотрудничество между партией Tavini Huiraatira и Бакинской инициативной группой внесет важный вклад в процесс деколонизации.
Об этом сказал журналистам исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, сообщает Day.Az.
По его словам, между двумя организациями предполагается реализация различных проектов не только в политической сфере, но и в сфере образования и здравоохранения.
"Как вы знаете, завтра в Милли Меджлисе состоится конференция, посвященная Французской Полинезии. Сотрудничество между партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии и Бакинской инициативной группой внесет важный и позитивный вклад в процесс деколонизации Французской Полинезии", - добавил он.
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