Керим Велиев встретился с турецким коллегой

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, совершивший рабочий визит в Турцию для участия в многонациональных учениях "EFES-2024", встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече было обсуждено текущее состояние двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, была отмечена важность повышения интенсивности совместных учений в целях обмена опытом.

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