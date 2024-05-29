https://news.day.az/politics/1664105.html Керим Велиев встретился с турецким коллегой
Керим Велиев встретился с турецким коллегой
Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, совершивший рабочий визит в Турцию для участия в многонациональных учениях "EFES-2024", встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
На встрече было обсуждено текущее состояние двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, была отмечена важность повышения интенсивности совместных учений в целях обмена опытом.
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