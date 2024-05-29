МВД Азербайджана о распространенных в соцсетях кадрах с лжеполицейскими

В последние дни в социальных сетях распространяется информация о том, что в Баку группа лиц, ходит по домам и выдает себя за сотрудников полиции.

Как сообщает в среду Day.Az, согласно распространенной информации, эти лица, выдавая себя за полицейских, проникают в дома с целью совершения кражи.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, распространенные снимки сделаны в одной из зарубежных стран и не имеют отношения к Азербайджану.

"Со стороны МВД какая-либо информация в этом контексте не предоставлялась и не распространялась. Никаких обращений граждан в полицию в связи с подобным случаем в нашей стране не поступало", - добавили в ведомстве.

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