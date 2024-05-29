Германия продолжит использовать военную базу в Нигере

Власти Нигера и Германии договорились о продлении использования военной базы недалеко от столицы Нигера - города Ниамей - на два месяца, до августа 2024 года. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на Минобороны ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, представитель Минобороны ФРГ Гюнтер Шнайдер, ответственный за оперативное планирование, заключил с властями африканского государства предварительное соглашение о размещении на базе немецких военных контингентов до августа 2024 года. Текущее соглашение истекает 31 мая. Как отмечается, до конца лета должно быть подписано новое соглашение между странами. ФРГ намерена продолжать поддерживать Вооруженные силы Нигера за счет предоставления оборудования и обучения. Германия с 2013 года использовала базу в столице Нигера для снабжения вооруженных сил, задействованных в миротворческой миссии в Мали.

Ранее Евросоюз решил не продлевать мандат гражданской миссии в Нигере, поскольку власти страны в конце прошлого года заявили о досрочном расторжении соглашения.

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