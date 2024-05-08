Глава минэнерго Болгарии назвал сферы сотрудничества с Азербайджаном в ненефтяной области

Подписанные в Баку документы между главами Азербайджана и Болгарии, а также на уровне компаний укрепят сотрудничество между двумя странами и откроют дорогу реализации новых инициатив.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал по итогам переговоров в Баку исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Владимир Малинов.

"В Баку мы смогли обсудить достижения нашего стратегического сотрудничества и вопросы по его успешному углублению. У нас будет возможность закрепить достигнутые в Баку договоренности и развить обсужденные вопросы в ходе намеченного на первую неделю июля заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между двумя странами", - отметил Малинов.

По его словам, помимо важнейшего энергетического сотрудничества, Болгария предлагает наладить кооперацию по оборонному сектору, в строительной и транспортной сферах.

"Нам необходимо двигаться вперед для поддержания устойчивого взаимодействия с Азербайджаном, которое приносит успех", - отметил глава минэнерго Болгарии.

Отметим, что Азербайджан в настоящее время покрывает половину потребностей Болгарии в газе, начав его поставки с января 2021 года.

Представители Болгарии регулярно принимают участие в "Baku Energy Week" в Азербайджане и посетят ее и в этом году.

Компания Iteca Caspian и министерство экономики Азербайджана также пригласили представителей Болгарии на намеченную на октябрь выставку "Rebuild Karabakh".

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