Президент Болгарии Румен Радев посетил Аллею шехидов в Баку

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Болгария Румен Радев 8 мая посетил Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Румен Радев почтил память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем высокому гостю, наблюдавшему за панорамой столицы с самой высокой точки Баку, была предоставлена информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству.