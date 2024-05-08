https://news.day.az/politics/1658747.html Президент Болгарии Румен Радев посетил Аллею шехидов в Баку - ФОТО
Президент Болгарии Румен Радев посетил Аллею шехидов в Баку - ФОТО
Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Болгария Румен Радев 8 мая посетил Шехидляр хиябаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Румен Радев почтил память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
Затем высокому гостю, наблюдавшему за панорамой столицы с самой высокой точки Баку, была предоставлена информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству.
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