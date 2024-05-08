В Ливане сообщили о мощных ударах по южным районам из Израиля
В Ливане сообщили в среду о серии крупных авиаударов со стороны Израиля по южным районам страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишут израильские СМИ.
Удары были нанесены, в том числе, по населенным пунктам Марвахин и Айти-аш-Шаб. Данные о пострадавших пока не сообщаются.
При этом на севере Израиля были слышны сигналы тревоги, предупреждающие об обстреле.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не сообщали об этих ударах.
При этом ранее в ЦАХАЛ заявили, что истребители атаковали в ночь на среду несколько зданий, относящихся к военной инфраструктуре "Хезболлы".
7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные продолжают обстрел позиций друг друга вдоль границы.
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