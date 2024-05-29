Посмешище для всей Европы

Автор: Мехти Ахмедзаде

Постоянные провалы президента Франции Эмманюэля Макрона все больше становятся центром внимания мировых СМИ, в том числе и французских. Политика неоколониализма втянула макроновский режим в круговорот проблем, решить которые на самом деле очень просто - Париж не должен совать свой нос туда, куда не следует. Но Макрон напрочь отказывается это делать.

Например, пытаясь сделать "как лучше", недавно он посетил Нумеа, чем только усилил напряженность, сообщают французские СМИ.

"Ни краткое пребывание главы государства, ни его двусмысленные заявления об оттепели электората не помогли повседневной жизни рабочего района Ривьер-Сале, пострадавшего от двухнедельного кризиса. Сторонники независимости и лоялисты согласны, что президент Франции "подлил масла в огонь"", - пишет Mediaport.fr.

Ну, а по-другому и не могло быть. Впрочем, это далеко не первая подобная критика в адрес французского лидера за последние дни. Издание Politico вообще назвало Макрона "хромой уткой", которая мешает европейским странам.

"Он больше не может претендовать на политическое лидерство в Евросоюзе, поскольку в Париже столкнулись с рядом проблем в политике и экономике. Новый риск для Европы заключается в том, Макрон все больше выглядит как хромая утка в глазах своих коллег-лидеров ЕС, политически ослабленный на внутреннем фронте и неспособный внушить доверие к общему видению союза", - говорится в сообщении издания, которое отмечает, что Европе уже не уверены в том, Макрон, может быть лидером, ибо у Франции ослабла экономика.

Немецкая пресса пошла еще дальше и просто поиздевалась нам багетовым президентом.

Особенно на фоне того, что супруга Макрона, Бриджит, проявила неуважение памяти жертв Холокоста во время его визита в Германию. Напомним, что Бриджит Макрон засмеялась у мемориала памяти жертвам Холокоста в Берлине. Внимание на это обратил тот же, вышеуказанный Bild.

Как видим, Париж сталкивается чередой унизительных поражений. Неоколониализм похоже отнимает слишком много сил у Макрона и, как следствие, положение дел в заморских департаментах Франции указывает на развал французской колониальной империи. К такому выводу, кстати, пришли в Великобритании.

Обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер, комментируя поездку Макрона в Новую Каледонию и Майотту заявил, что тот пытается сыграть в императора, но его империя рушится на глазах.

"Майотта охвачена беспорядками и страдает от повальной преступности. Новая Каледония же и вовсе стоит на пороге гражданской войны из-за принятого в Париже законопроекта, позволяющего французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах.

В других заморских владениях Парижа ситуация также далека от стабильной. Французская Полинезия находится в постоянном политическом хаосе с требованиями независимости. В Карибском бассейне Гваделупа и Мартиника регулярно сталкиваются с беспорядками населения. Французская Гвиана стала центром контрабанды наркотиков и экологической катастрофы, поскольку нелегальные золотодобытчики, пересекающие незащищаемую границу с Бразилией, отравляют Амазонку цианидом. "Неделимая республика разваливается на части", - резюмировал журналист.

Италия также не рада тому, что делается с Парижем. Премьер-министр Джорджа Мелони назвала французского лидера отвратительным циником.

"Макрон посмел нас назвать безответственными. Безответственные, Макрон, это те, кто разбомбил Ливию, раздражали отношения Италии с Каддафи в сфере энергетики. Безответственные - это те, кто подверг нас хаосу миграции. Циники, Макрон, это французы, которые при помощи полиции высылают мигрантов в нашу сторону. Но прежде всего, будем называть вещи своими именами, отвратительные - это те, кто как Франция, эксплуатирует Африку, печатая деньги для 14 африканских государств на условиях шантажа и вынуждает африканских детей вкалывать на рудниках, как, например, в Нигерии, где Франция извлекает 30% урановой руды для работы своих атомных электростанций. пока 90% нигерийцев живет без электричества. Не надо читать нам нотации, Макрон. Люди бегут из Африки из-за вас. Проблему нужно решать не завозом африканцев в Европу, а освобождением Африки от таких европейцев. Понятно?!", - заявила Мелони, чем вызвала овации толпы.

Собственно, все сказано верно. Демагогия Макрона пуста и лицемерна. Постоянные провалы привели его к рекордному падению рейтинга и, возможно, его президентство во Франции скоро перейдет в мрачную фазу, учитывая то, что он не может преодолеть себя. Макрону осталось находиться в Елисейском дворце всего два года, но, не имея парламентского большинства, он пребывает под постоянной угрозой вотума недоверия. Франция должна ответить за очень многое и Макрон это уже понимает.