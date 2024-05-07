Гарегин II возглавляет политическое движение, бенефициаром которого выступает Кочарян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сегодня политическое движение возглавляет Католикос всех армян, а бенефициаром движения является Роберт Кочарян.

Как сообщает Day.Az, Пашинян на сегодняшней пресс-конференции сказал, что целью движения "Тавуш во имя Родины", возглавляемого армянским священником Багратом Галстяном, является возвращение к власти его предшественников.

По его словам, еще в 2021 году Роберт Кочарян с помощью церкви представил сценарий смены власти.

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