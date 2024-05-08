Израиль опасается, что приостановка поставок оружия США сорвет переговоры по Газе

Израиль опасается, что решение США о приостановке поставок ему оружия может сорвать переговоры об урегулировании ситуации в секторе Газа и освобождении удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, представители израильского руководства сообщили американским коллегам, что они "крайне обеспокоены" решением о приостановке поставок оружия на фоне проходящих в Каире переговоров об установлении перемирия в секторе Газа. Как пишет Axios, в Израиле считают, что такой шаг "может подорвать усилия по согласованию договоренностей" в том числе из-за того, что "ХАМАС, видя уровень давления США на Израиль, не отступит от своих позиций". Как пишет портал, представители еврейского государства считают, что администрации президента США Джо Байдена "следует оказывать давление на ХАМАС, а не на Израиль".

В среду шеф Пентагона Ллойд Остин, комментируя на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса данные американской печати о приостановке Вашингтоном передачи ряда боеприпасов Израилю, заявил, что США пересматривают некоторые краткосрочные поставки военной помощи в контексте разворачивающихся в Рафахе событий. При этом Остин подчеркнул, что окончательные решения, приостанавливать или нет передачу определенных американских вооружений Израилю, еще не приняты.

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