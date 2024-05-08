Член Президиума Боснии и Герцеговины приглашен на COP29

Посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев встретился с членом Президиума этой страны Желко Комшичем и представил адресованное ему Президентом Ильхамом Алиевым письмо-приглашение на 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, на встрече посол подробно проинформировал о работе, связанной с подготовкой к COP29 в Азербайджане, и о масштабных проектах, реализуемых в области перехода на "зеленую энергию".

Ж.Комшич поинтересовался реконструкционными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Он отметил, что пока не был в Азербайджане, но интересуется работой, проводимой в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, и осуществляемыми реформами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по широкому спектру связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной.

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