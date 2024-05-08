Политический директор министерства иностранных дел Израиля Ализа Бин Нун посетила могилу национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.

Как сообщает Day.Az, об этом израильский дипломат поделилась в социальной сети Х.

"Азербайджан является домом для свободной и процветающей еврейской общины. Сегодня я почтила память национального героя Азербайджана, сына местной еврейской общины Альберта Агарунова у его могилы. Отрадно видеть свободу и равенство еврейской общины в Азербайджане в период роста антисемитизма в мире", - отметила Ализа Бин-Нун.

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