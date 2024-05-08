Очередная новинка от SR Auto! Высокопроизводительный автомобиль, полностью электрический AVATR, скоро появится в Баку!

В последние годы спрос и предложение электромобилей на автомобильном рынке нашей страны стремительно растет. В ближайшее время ожидается презентация AVATR - бренда, который опережает своих конкурентов различными функциями, очень популярен в нашей стране, выделяется совершенно другим дизайном и возможностями. "AVATR" стал заметным брендом среди гигантских китайских брендов, представленных на "Автошоу 2024" - Пекинской международной автомобильной выставке, которая проходила в Китае с 25 апреля по 4 мая. В мероприятии также приняла участие делегация компании "SR AUTO", одного из новаторов и законодателей моды азербайджанского автомобильного рынка, и была достигнута договоренность о скором приведении бренда AVATR в Азербайджан.

Технология AVATR, основанная в 2018 году, стремится создавать интеллектуальный пользовательский опыт путем изучения перспективных, гуманизированных мобильных технологий. Вдохновленный "Аватаром", AVATR стремится стать "эмоционально интеллектуальным спутником в путешествиях" каждого пользователя.

Компания "SR AUTO" станет официальным дистрибьютором бренда "AVATR" на автомобильном рынке Азербайджана. Как известно, компания принадлежит ООО "SR GROUP". ООО "SR GROUP" владеет успешным бизнесом в различных отраслях и с 1996 года является пионером инноваций в автомобильной сфере.

Каждый из принадлежащих ей брендов в этой области: "Mercedes-Benz", "Skoda", "Changan", "Leap Motor", "XPENG", "Lynk&Co" - выступает одним из лидеров рынка в своем сегменте.

Генеральный директор "SR AUTO" Тогрул Пашаев объяснилследующим образом, почему следующим брендом компании должен стать AVATR: "AVATR - это не просто бренд, но и технология, предоставляющая умные решения. В число компаний, поддерживающих эту технологию, входит CHANGAN AUTOMOBILE. Как вы знаете, наша компания выступает официальным дистрибьютором бренда "CHANGAN" в нашей стране. А по объемам продаж на авторынке страны в последние годы марка входит в тройку лидеров в целом по рынку. С этой точки зрения нам будет удобнее принять новый бренд и поставлять его нашим клиентам. "SR AUTO" предпочитает постоянно привносить инновации на авторынок страны и работать с разными брендами. За последние годы наша компания заняла лидерство на автомобильном рынке. Мы верим, что с "AVATR" мы сможем заявить о себе на автомобильном рынке страны.

Стоит отметить, что "AVATR" как официальный производитель предоставляет на автомобили гарантию 8 лет или 120 000 км.