В закон "О государственных закупках" внесены изменения

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ о применении закона "О внесении изменений в закон "О государственных закупках" и "Об утверждении Порядка закупок государственными предприятиями и организациями (управлениями) продовольственных продуктов в централизованном порядке за счет средств государственного бюджета".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, часть 2 указанного документа была упразднена.

Отметим, что данная часть содержала в себе утверждение "Порядка закупок государственными предприятиями и организациями (управлениями) продовольственных продуктов в централизованном порядке за счет средств государственного бюджета".