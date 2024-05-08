В Найроби состоялась встреча между НПО Азербайджана и Кении

Завтра в Найроби (Кения) начнет работу конференция ООН по гражданскому обществу. 8 мая, накануне глобального мероприятия, состоялась ознакомительная встреча между рядом неправительственных организаций (НПО) Азербайджана и Кении.

Как сообщает в среду Day.Az, во встрече приняли участие "Чемпион по климатическим действиям" в Кении, "Молодежный чемпион", основатель "Smachs Foundation", дочь Президента Республики Кения Шарлин Руто, генеральный директор Национального молодежного совета Кении Маргарет Киогора, ряд руководящих лиц Национального совета НПО Кении, которые, в частности, выразили интерес к COP29, а также полную уверенность в том, что это престижное мероприятие будет успешно проведено под лидерством Азербайджана.

Во встрече приняли участие посол Азербайджанской Республики в Республике Кения Султан Гаджиев, член Организационного комитета COP29, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики Айгюн Алиева и представитель Агентства Тюркан Алескерова, начальник отдела Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Нигяр Гусейнова, член Организационного комитета COP29, председатель Общественного объединения "Служба во имя здоровья" Парвана Велиева, заместитель председателя Общественного объединения "Специалисты в области водопользования" Амин Мамедов, заместитель председателя Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Роза Сафиханлы, подробно рассказавшие о "зеленой" повестке Азербайджана.

На встрече был обсужден ряд вопросов сотрудничества между НПО Азербайджана и стран африканского континента.

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