США и Филиппины потопили произведенный в Китае военный корабль

Военно-морские силы США и Филиппин на учениях "Баликатан" в Южно-Китайском море потопили военный корабль BRP Lake Caliraya, произведенный в Китае. Как передает Day.Az, об этом сообщает интернет-издание Thai PBS.

Учения проводились в 400 километрах к югу от Тайваня вблизи островов, за которые спорят Филиппины и Китай, отмечает портал. BRP Lake Caliraya был потоплен ударами противокорабельных ракет и артиллерии.

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