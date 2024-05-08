https://news.day.az/world/1658682.html США и Филиппины потопили произведенный в Китае военный корабль
США и Филиппины потопили произведенный в Китае военный корабль
Военно-морские силы США и Филиппин на учениях "Баликатан" в Южно-Китайском море потопили военный корабль BRP Lake Caliraya, произведенный в Китае. Как передает Day.Az, об этом сообщает интернет-издание Thai PBS.
Учения проводились в 400 километрах к югу от Тайваня вблизи островов, за которые спорят Филиппины и Китай, отмечает портал. BRP Lake Caliraya был потоплен ударами противокорабельных ракет и артиллерии.
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