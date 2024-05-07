Потрясающий первый концерт Эльчина Азизова в Баку

Во Дворце Гейдара Алиева с аншлагом и большим успехом состоялся первый сольный концерт народного артиста Азербайджана, солиста Большого театра России Эльчина Азизова с эстрадной программой "Песне моей поверь", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сопровождении ярчайших эстрадно-джазовых музыкантов России Эльчин Азизов исполнил песни из репертуара Муслима Магомаева, Полада Бюльбюльоглу, Рината Ибрагимова, Яака Йолы и других выдающихся представителей классической эстрады 70-80-х годов.

Концерт "Песне моей поверь" собрал потрясающую публику. В числе гостей были Полад Бюльбюльоглу, участники команды КВН "Парни из Баку", известные деятели культуры и искусства, писатели, музыканты, а также друзья, знакомые и, конечно же, родители Эльчина Азизова. Вечер был наполнен красивой музыкой, теплой атмосферой, приятными воспоминаниями и благодарностью за возможность выступить на родной сцене, в любимом Дворце Гейдара Алиева. Зрители очень тепло и душевно приняли новую музыкальную программу и с удовольствием пели вместе с Эльчином Азизовым любимые песни - "Надежда", "Капитан", "Азербайджан" и другие. Море позитива, цветов и душевной атмосферы!

Эльчин Азизов выразил глубочайшую благодарность всем зрителям, генеральному спонсору концерта Ильгару Мамедову - компании "Артпак" и информационным партнерам - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Хазар Медиа Холдинг, всем, кто помогал в организации концерта, и пообещал чаще выступать в своем родном городе Баку. Зал стоя приветствовал Артиста!

Фото - Исмаил Рзаев.

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